Разруха и хаос: Багамы после урагана «Дориан» показали с воздуха

Мощный ураган «Дориан» прошелся по Багамским островам. В результате погибли семь человек, разрушенными или подтопленными оказались 13 тысяч домов. Кадры пострадавших островов Абако сняли с воздуха.

На ролике видны разрушенные дома, хаотично разбросанный мусор, а также обломки конструкций, затопленные машины и первые этажи зданий.

В данный момент шторм снизился с пятой до второй категории, но при этом продолжает буйствовать на Багамах, из-за чего в настоящее время невозможно подсчитать нанесенный стихией урон.