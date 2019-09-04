Питон целиком проглотил козу: видео

Четырехметровый питон смог проглотить 40-килограммовую козу, ее труп достали из его желудка жители китайской провинции Фуцзянь.

Как пишет издание Mirror, фермер Яо не досчитался с начала года 20 коз, одну из которых он обнаружил в желудке огромной змеи, когда пошел искать свое животное. Мужчина сразу понял, что питон проглотил одну из его коз, так как его желудок был сильно раздут.

Фермер позвал на помощь лесников и местных жителей, которые подняли хвост змеи. Спустя час она выплюнула труп животного. После этого питона отвезли в приют для диких животных.