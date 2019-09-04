Патрушев обсудил с президентом Азербайджана вопросы безопасности

Секретарь Совбеза Николай Патрушев прибыл в Баку, чтобы обсудить, как Россия и Азербайджан будут сотрудничать в сфере безопасности. Он уже встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.

«Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев принят в Баку президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», - сказано в сообщении пресс-службы СБ РФ.

В среду, 4 сентября, он проведет ряд рабочих консультаций с представителями министерств и ведомств Азербайджана. На повестке не только вопросы безопасности. Предстоит обсудить экономические отношения, развитие культурно-гуманитарных связей и сотрудничество двух стран на площадках международных организаций.