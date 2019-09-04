Критическая отметка: в Комсомольске-на-Амуре подтоплено не менее 150 многоэтажек

Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре достиг критической отметки, за сутки он поднялся на 12 см, составив 778 см. В зоне наводнения оказались 300 участков и около сотни домов.

Подтоплены также подвалы не менее 150 многоэтажек. Местные власти обратили внимание их жителей, чтобы те не выкачивали воду самостоятельно, дабы не повредить фундамент.

В настоящее время в Комсомольске-на-Амуре круглосуточно укрепляют дамбы. Пик паводка ожидают в конце недели, тогда уровень Амура может подняться еще на 70 см.

В хабаровском крае число подтопленных в результате паводков домов выросло в течение суток с 170 до 183, сообщили в ГУ МЧС по региону. В 39 населенных пунктах отмечается подтопление 745 приусадебных участков. Всего в зоне подтопления находятся более 1800 дачных участков.