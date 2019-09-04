Ученые предрекли полное исчезновение бананов
Урожайность бананов резко падает из-за изменения климата.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Shilpa Thakur, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В ближайшие несколько десятилетий с лица Земли могут полностью исчезнуть бананы.
Пропажа плодов связана с глобальным потеплением, полагают британские ученые. По их подсчетам, последний банан на земле будет съеден в уже в 2050 году.
Из-за грибковой болезни в Колумбии ввели режим ЧС. Она уничтожает плантации в стране, и есть риск, что паразит распространится по всей Латинской Америке.
Стоит отметить, что инфекция мгновенно уничтожает сорт каведи, который считается самым популярным в мире и выставлен в большинстве магазинов.