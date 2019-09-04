В России выросла продолжительность жизни

Продолжительность жизни россиян растет быстрее всех в мире. Об этом на Восточном экономическом форуме, который стартовал 4 сентября во Владивостоке, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

По ее данным, россиянки сейчас в среднем живут по 78,5 лет, а мужчины - на десять лет меньше - 68,5 лет. По словам министра, чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью, нужно заниматься профилактикой заболеваний.

Ранее Скворцова заявляла, что около 70% смертей россиян трудоспособного возраста вызвано употреблением алкоголя. Они поясняла, что проблемы со здоровьем у мужчин копятся после 45-50 лет.

Своим майским указом президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. В январе нынешнего года в стране стартовал нацпроект «Здравоохранение», одной из целей которого является достижение ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет за пять лет. На реализацию проекта выделят 1,36 трлн рублей.