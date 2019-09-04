Поймавшие «рыбу мечты» браконьеры стали фигурантами уголовного дела
Водный обитатель оказался исчезающим видом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Амурской области несколько местных жителей выловили огромную рыбу. Кадры буксировки были размещены в Сети. Видео вызвало интерес следователей.
Уловом оказалась рыба калуга, занесенная в красную книгу. Этот исчезающий вид может достигать двух с половиной метров в длину и весить полтора центнера.
На месте провела работу следственная группа. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере более миллиона рублей.