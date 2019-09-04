Посла США пригласили в ГД по делу о вмешательстве в выборы в России

Американского посла Джона Хантсмана пригласили в Госдуму на первое заседание Комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты хотят задать Хантсману несколько вопросов. Связаны они с несанкционированными митингами в Москве.

В начале августа на странице посольства США в Twitter был опубликован маршрут подобной акции. По словам самого посла, так дипломаты пытались предупредить находящихся в российской столице американских граждан о возможной опасности.

«Самая важная часть работы посла США в России - это обеспечение охраны жизни американских граждан», - пояснил американский диппредставитель «Эху Москвы».

Однако депутаты сочли оправдание неубедительным. Опубликованную в интернете карту парламентарии считают явным примером вмешательства в местные выборы.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы определимся с датой заседания, чтобы задать интересующие нас вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела России», — заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

Визит в Госдуму может стать одним из последних дел Хантсмана на посту посла. Поскольку уже в начале октября он покинет Россию, где провел два года. Вместо него американскую дипмиссию может возглавить первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.