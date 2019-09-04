Путин и Моди встретились на острове Русский во Владивостоке
Согласно планам встречи, лидеры стран осмотрят судоверфь «Звезда», расположенную в одной из бухт города, после чего проведут переговоры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский, где с 4 по 6 сентября проходит Восточный экономический форум.
Политики пожали друг другу руки и провели небольшую беседу на причале, после чего направились к катеру «Ураган». На нем лидеры государств доберутся до судостроительного комплекса «Звезда».
Кроме того, уже сегодня, 4 сентября, состоятся переговоры Путина и Моди в узком и расширенном составах, а на следующий день премьер Индии вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит турнир по дзюдо.