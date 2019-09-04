Путин и Моди встретились на острове Русский во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский, где с 4 по 6 сентября проходит Восточный экономический форум.

Политики пожали друг другу руки и провели небольшую беседу на причале, после чего направились к катеру «Ураган». На нем лидеры государств доберутся до судостроительного комплекса «Звезда».

Кроме того, уже сегодня, 4 сентября, состоятся переговоры Путина и Моди в узком и расширенном составах, а на следующий день премьер Индии вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит турнир по дзюдо.