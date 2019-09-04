Пьяный таксист протаранил магазин и чуть не сбил пешехода под Владимиром
Нетрезвый водитель едва не задел девушку и врезался в торговый павильон.
© Видео: Подслушано Ковров, ВКонтакте © Фото: Подслушано Ковров, ВКонтакте
Во Владимирской области девушка чудом осталась жива после ДТП с участием пьяного водителя.
Такси выехало на тротуар и протаранило торговый павильон. В этот момент мимо магазина шла девушка, которую таксист едва не задавил по пути.
О том, что водитель был пьян, рассказали очевидцы аварии. Самого таксиста в настоящее время разыскивает полиция, поскольку с места происшествия мужчина скрылся.