Реальная история: как писался сценарий комедии «Любовь и голуби»

Сценарист культового фильма «Любовь и голуби» Владимир Гуркин рассказал, что списал характер главных героев комедии со своих соседей.

Центральные действующие лица кинокартины – Надежда и Василий Кузякины - реальные муж и жена из шахтерского городка Черемхово в Иркутской области, откуда родом Гуркин.

При создании сценария он даже не стал менять героям имена и фамилии.

«Сама история правдивая, но многих сцен, показанных в фильме, в реальности не было», - рассказала дочь Кузякиных Ольга.

По ее словам, любовница Василия в доме Надежды никогда не появлялась, а сам герой никогда не жил в шалаше у реки, а временно находился у матери.

Несмотря на эти различия, в интервью сайту «Комсомольской правды» Ольга призналась: персонажи фильма «Любовь и голуби» очень похожи на реальных Кузякиных.