Военнослужащие ВВО нашли пропавшего неделю назад в Приморье подростка

Военнослужащие Восточного военного округа обнаружили пропавшего без вести в Приморском крае подростка на лесной пасеке. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

«Четвертого сентября в 11.00 по местному времени в лесу Михайловского района Приморского края военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в поселке Сибирцево, после недели поисков нашли пропавшего без вести 15-летнего Василия Ковалева», - говорится в сообщении пресс-службы.

Мальчик находился на лесной пасеке в пяти километрах от села Отрадное. Ранее Поисковые группы не могли обследовать район из-за большого паводка на реке Лефан. Преодолеть вышедшую из берегов реку удалось только военнослужащим на автомобиле Урал.

Подросток 23 августа ушел за грибами в лес в районе поселка Тигровый, но не смог найти дорогу к дому. В связи с чем на поиски подростка решением командования ВВО было выделено 50 военнослужащих, а также три единицы автомобильной техники повышенной проходимости. Поиски начались 30 августа в лесном массиве Михайловского района Приморья. Площадь района поиска составила около 80 кв. км.

Найденного Василия передали бригаде скорой помощи в селе Ивановка. В настоящее время он находится в Михайловской центральной районной больнице.