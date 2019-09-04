Российские военные доставили школьные наборы в одну из школ Алеппо

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили школьные наборы в одну из школ Алеппо. Район, куда привезли гуманитарную помощь, оказался самым пострадавшим от боевых действий.

Восстанавливать в регионе нужно практически все, но первым делом решили возобновить работу учебного заведения.

О том, что привезти детям, военнослужащие предварительно договорились с директором и учителями школы. Преподаватели пожелали, чтобы комплект ученика включал в себя рюкзак и канцелярские принадлежности.

Накануне, 3 сентября, подарки от российских военных получили школьницы небольшого города Сайедная (пригород Дамаска), многие из которых остались без родителей за годы войны.