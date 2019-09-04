Роспотребнадзор оценил угрозу смертельных болезней из-за комаров в России
Сотрудники ведомства изучили санитарную ситуацию на Черноморском побережье и в Крыму.
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Смертельные болезни – такие как Лихорадка Денге и вирус Зика – югу России не угрожают. В этом заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сотрудники ведомства уже изучили санитарную ситуацию на Черноморском побережье и в Крыму.
Некоторые эксперты утверждают, что насекомые принесли в южные регионы страны из Египта и Юго-Восточной Азии смертельные заболевания. Но экзотических болезней не зафиксировано.
«Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы не видим изменений в популяции и угрозы для населения нет», - заявила Попова в ходе ВЭФ.
Сотрудники Роспотребнадзора тщательно мониторят численность комаров.