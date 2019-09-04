В Минприроды назвали города России с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором определило российские города с самым загрязненным воздухом.

Согласно докладу, опубликованному на сайте ведомства, большая часть из таких городов находится в Сибири. Городами с наиболее грязным воздухом были признаны Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Череповец, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Кызыл, Лесосибирск.

«Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», - сказано в документе.

Отмечается, что от передвижных источников больше всего выбросов в Центральной части России (25,2%). В список городов с самой загрязненной почвой попали населенные пункты Приморья, Новгородской области и Петербург. Проблемными названы города Кировской и Челябинской области, Свердловской области, Красноярского края, Северной Осетии и Забайкалья.