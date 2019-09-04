Мужчина со шпателем напал на сотрудника московского супермаркета: видео
В центре столицы мужчина шпателем нанес ранения сотруднику строительного магазина.
© Видео: ГУ МВД РФ по Москве © Фото: УМВД РФ по Москве
Полицейские задержали мужчину, избившего шпателем продавца шпателем продавца одного из столичных супермаркетов.
Драка произошла 31 августа в одном из магазинов торговой сети. Конфликт возник на фоне личной неприязни. Пострадавший получил глубокое ранение и был госпитализирован.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 53-летнего жителя Подмосковья», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Москве.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».