Премьер Индии прибыл во Владивосток и заговорил по-русски

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Россию на Восточный экономический форум. Он стартует во Владивостоке сегодня, 4 сентября.

По прибытии в столицу Приморья Моди опубликовал в Twitter приветствие на русском языке.

«Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита», - написал индийский лидер.

Известно, что на среду, 4 сентября, запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах. До их начала Путин и Моди должны посетить судостроительный комплекс «Звезда». А на следующий день премьер Индии вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит турнир по дзюдо.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.