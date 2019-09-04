Россиян на Кубе призвали к осторожности из-за урагана «Дориан»

Дипломаты посольства РФ в Гаване обратились к россиянам с просьбой соблюдать меры безопасности из-за бушующего урагана «Дориан» на территории Багамских островов, который может приблизиться к Кубе.

«По прогнозам ураган 4 категории «Дориан» окончательно покинет архипелаг Содружества к вечеру четвертого сентября. Посольство вновь призывает следовать указаниям представителей местных властей и не выходить раньше времени из убежища», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Известно, что жертвами «Дориана» уже стали семь человек. Местные власти уверены, что это не окончательная цифра. Об этом заявил премьер-министр Багам Губерт Миннис, пишет ZNS Bahamas.

Ураган «Дориан» достиг пятой высшей категории первого сентября. На Багамах разрушены 13 тысяч домов, материальный ущерб оценивается в 25 миллиардов долларов.