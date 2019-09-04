Минприроды завершило исследования для расширения границ РФ в Арктике

Минприроды России завершило дополнительные исследования для расширения российских границ на арктическом континентальном шельфе. Об этом заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

В 2015 году Россия направляла в ООН заявку на расширение границ в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна. Это поможет прирастить возможные запасы углеводородов минимум на пять миллиардов тонн условного топлива, пишет РИА Новости.

На арктический шельф помимо нашей страны также претендуют Норвегия, Дания, США и Канада.

На этой неделе в арктической акватории России были обнаружены пять новых островов, которые до этого были скрыты под ледниками. Их площадь составляет от 900 квадратов до 54 тысяч, и они относятся к российской территории.