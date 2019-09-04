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Жуткие «дары моря»: пляж в Пакистане покрылся шприцами и пробирками с кровью

Валентина Пескова
05:47 04.09.2019
На пакистанский пляж Клифтон-бич в Карачи утром 3 сентября внезапно вынесло различные медицинские отходы.
© Видео: Shaniera Akram, Twitter © Фото: iamShaniera Twitter

Страшную картину наблюдала утром 3 сентября пакистанская активистка Шаниера Акрам, которая пришла прогуляться на популярный пляж Клифтон-бич в Карачи. Все побережье оказалось завалено шприцами, пробирками с кровью и другими медицинскими отходами, которые вынес океан.

«Я гуляла по пляжу каждый день в течение последних четырех лет. И до сегодняшнего дня никогда не боялась», - написала Шаниера Акрам в Twitter. 

По словам женщины, в течение десяти минут она насчитала около 50 шприцев на песке, что напомнило ей «смытую наводнением больницу».

Каким образом медицинские отходы оказались на берегу, пока не сообщается. Экологи предполагают, что их источником могла стать свалка, которую смыло в море сильными дождями, которые шли несколько недель. После того, как активистка выложила видео с загрязненным пляжем в соцсеть, местные власти оцепили территорию и организовали сбор мусора.

Известно, что в Карачи стоит огромная проблема с утилизацией отходов. По данным газеты Dawn, около трети из 13 тысяч тонн мусора, выбрасываемого жителями ежедневно, попадает в канализацию.

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