«Присвоили» Львов и Луцк: украинцы возмущены картой на поезде в Польше

Украинские пользователи Сети возмутились фотографиями поезда в Польше, на котором изображена карта страны с включенными в нее городами Львов, Ровно и Луцк.

Электричка следует по маршруту Жешув-Пшемысль. Помимо украинских городов, в составе Польши «появился» литовский Вильнюс.

Фотографии, на которых виден внешний дизайн поезда: красно-белые карты с городами, были опубликованы в Facebook.

© Саша Комьяхов, Facebook

«Расово-благонадежное ностальджи на электричках Польши. Львов их, Ровно их, Вильнюс их», - написал автор снимков Саша Комьяхов.

В комментариях украинцы выражают свое недовольство, при этом некоторые отмечают, что во Львове тоже был замечен автобус с географической картой, на которой украинский город принадлежал Польше.