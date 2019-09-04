Неравный брак: в Иране 9-летнюю девочку выдали замуж за взрослого мужчину

Видеокадры странного семейного торжества в Иране выложила в соцсеть журналистка Масих Алинежад. На ней запечатлена свадьба, о которой сейчас пишут все местные СМИ: взрослый мужчина с бородой, рядом с которым сидит маленькая девочка - его невеста.

Как выясняется, «невесте» всего 9 лет, а вот ее «жениху» - уже 28. Их свадьба состоялась в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, перед этим мужчина якобы получил разрешение на брак через исламский окружной суд. На торжестве пара сидит посреди комнаты на диване, а вокруг них поют и танцуют взрослые и дети. При этом «невеста» периодически подносит руки к глазам, будто вытирая слезы.

После того, как видео стало вирусным, иранский журналист Бабак Тагваи сообщил в Twitter, что «женихом» является член полувоенного формирования «Басидж», входящее в структуру «Корпус стражей исламской революции». По словам журналиста, иранские государственные СМИ ошибочно сообщают, что жениху 22 года, а не 28. Новоиспеченный муж поспешил заявить, что этот брак временный, а также стал угрожать журналистам, обвинившим его в педофилии.

Под давлением общественности родителей девочки вызвал в суд, где судья расторгла этот брачный союз, заявив, что он является нежелательным из-за возраста девочки. Однако родители объяснили, «молодоженам» планировалось дать время, чтобы познакомиться, и они не должны были сразу жить, как супруги. Мать и отец девочки также сообщили, что будут ждать 13-летия юной невесты, после чего пара сможет пожениться с разрешения суда.