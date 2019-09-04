Шведское судно застряло во льдах около Шпицбергена

Шведский экспедиционный корабль MS Malmo заблокировали льдины около архипелага Шпицберген. Капитан попросил о помощи после того, как стало ясно, что судно не может передвигаться.

Сейчас судно дрейфует восточнее от острова Вильгельма. Спасательные вертолеты эвакуировали 16 членов экипажа - все прошло в штатном режиме, так как в том районе в данный момент нет сильного ветра.

Семь членов экипажа остались на корабле, чтобы вывести судно из обледенения, пишет NRK.

Корабль Malmo был построен в 1943 году. Его применяют для обслуживания автоматических буев и маяков, разметки фарватеров, транспортировки грузи и в учебных целях.