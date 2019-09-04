США показали испытание комплекса ПРО THAAD: видео

Соединенные Штаты Америки провели успешные испытания пусковой установки THAAD на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах 29 и 30 августа.

По информации YouTube-канала Daily Military Defense, комплекс успешно отследил и отразил 16 из 16 целей. Противоракеты были запущены дистанционно, то есть без дополнительного присутствия оператора на установке. Это, по словам экспертов, «значительно расширяет возможности размещения пусковых установок и увеличивает обороняемое пространство».

Отмечается, что установки обнаружили и отследили объекты, которые представляли угрозу, после чего система THAAD разработала решение и запустила ракету пускового комплекса. По словам вице-президента компании Lockheed Martin, «усовершенствованная система THAAD на испытаниях сработала безупречно».

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного перехвата ракет средней дальности.