РФ предоставит ООН данные для расследования авиаударов в Идлибе

Россия может предоставить свои свидетельства независимому расследованию ООН авиаударов в сирийском Идлибе, которые доказывают, что заявления об ответственности РФ не совпадают с действительностью. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что у России есть информация для расследования, которая доказывает, что данные, которые российская сторона получает по данному вопросу, преимущественно является ложной.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о создании внутренней комиссии по расследованию инцидентов, которые произошли на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе 17 сентября 2018 года. Расследование рассмотрит случаи «разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН в этом районе», пишет РИА Новости.

Ранее в Центре по примирению в Сирии заявили, что нанесенный 31 августа США авиаудар в зоне деэскалации Идлиб спровоцировал большие жертвы и разрушения. Атака была совершена в нарушением достигнутых договоренностей и без предупреждения России и Турции.