Порошенко прислали повестки на три допроса
Допросы назначены на шестое, десятое и 18 сентября.
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Бывшему президенту Украины Петру Порошенко направили три повестки на допросы шестого, десятого и 18 сентября. О получении повесток сообщил экс-замглавы администрации бывшего лидера Незалежной Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
«Из источников в Верховной раде сообщаю, что сегодня аппарат ВР получил повестки о допросе фигуранта еще и на шестое, десятое и 18 сентября», - написал он в своем канале.
Известно, что Порошенко фигурирует в 11 судебных производствах.