В Минздраве назвали главные причины возникновения рака

Одними из главных причин развития онкологии являются курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека. Эти три фактора выделил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Курение в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций», - заявил врач на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Также специалист добавил, что развитие опасного заболевания может спровоцировать чрезмерное употребление красного мяса, а также частые контакты с химическими веществами, включая асбест и некоторые красители.

По словам доктора, эти данные были получены учеными Всемирной организации здравоохранения в результате исследования, которое выявило, как образ жизни человека влияет на развитие онкологических заболеваний.

При этом Каприн заметил, что в России в последнее время значительно сократилось число курильщиков. И через пять-семь лет ожидается рост продолжительности жизни и снижения заболеваний, ассоциирующихся с курением.