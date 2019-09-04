Трамп случайно рассекретил военный спутник США
Президент США Дональд Трамп 30 августа опубликовал на своей странице в Twitter снимок со спутника, сделанный после взрыва иранской космической ракеты. Эксперты считают, что фото сделано секретным спутником-шпионом USA 224.
«Соединенные Штаты Америки не были вовлечены в катастрофическую аварию во время окончательной подготовки к запуску Safir SLV на стартовой площадке Semnan One в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в определении того, что произошло на Первом участке», - написал Трамп в комментарии к снимку.
На опубликованный кадр обратили внимание астрономы, потому что снимок имеет очень высокое разрешение и, скорее всего, был сделан неким разведывательным аппаратом. Эксперт Марко Лагбрук выявил точное время съемки, а также азимут, после чего в симуляторе получил точную копию снимка. В сообщении в своем Twitter-аккаунте он утверждает, что фото действительно сделано с USA 224.
Специалисты считают, что данный спутник может делать самые четкие фото Земли с разрешающей способностью примерно десять сантиметров. Он имеет 2,4-метровое зеркало, как и телескоп Hubble, пишет Forbes.
По данным из открытых источников, военный спутник USA 224 был запущен в январе 2011 года, а его стоимость составила два миллиарда долларов. Этот спутник относится к группе оптико-электронных шпионов КН-11, таких космических аппаратов было запущено всего 16.