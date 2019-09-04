Трамп случайно рассекретил военный спутник США

Президент США Дональд Трамп 30 августа опубликовал на своей странице в Twitter снимок со спутника, сделанный после взрыва иранской космической ракеты. Эксперты считают, что фото сделано секретным спутником-шпионом USA 224.

«Соединенные Штаты Америки не были вовлечены в катастрофическую аварию во время окончательной подготовки к запуску Safir SLV на стартовой площадке Semnan One в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в определении того, что произошло на Первом участке», - написал Трамп в комментарии к снимку.

© Donald J. Trump, Twitter

На опубликованный кадр обратили внимание астрономы, потому что снимок имеет очень высокое разрешение и, скорее всего, был сделан неким разведывательным аппаратом. Эксперт Марко Лагбрук выявил точное время съемки, а также азимут, после чего в симуляторе получил точную копию снимка. В сообщении в своем Twitter-аккаунте он утверждает, что фото действительно сделано с USA 224.

Специалисты считают, что данный спутник может делать самые четкие фото Земли с разрешающей способностью примерно десять сантиметров. Он имеет 2,4-метровое зеркало, как и телескоп Hubble, пишет Forbes.

По данным из открытых источников, военный спутник USA 224 был запущен в январе 2011 года, а его стоимость составила два миллиарда долларов. Этот спутник относится к группе оптико-электронных шпионов КН-11, таких космических аппаратов было запущено всего 16.