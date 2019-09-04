Миронова и Бондарчука ограбили в Москве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении телефонов у звезд российского кино - Евгения Миронова и Федора Бондарчука. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кража состоялась в последние дни августа. Во время нее злоумышленник и сам проявил актерские способности: сначала он делал вид, что кого-то ждет на крыльце кинопроизводственного комплекса. Затем притворился одним из сотрудников телепроекта Бондарчука, который в это время брал у Миронова интервью. После, заглянув в пустующую гримерку, злоумышленник забрал смартфоны знаменитостей и спокойно вышел на улицу.

Сейчас вор заключен под стражу. Как выяснилось, у него уже были судимости за подобные преступления. При задержании похищенное имущество у мужчины было найдено и изъято. Однако мобильные телефоны общей стоимостью в 130 тысяч рублей актерам еще не вернули, так как гаджеты являются вещественными доказательствами.