Спецназ США подобрался к границам РФ: СМИ обнаружили секретную базу в Эстонии

В Эстонии действует секретная военная база, на которой тренируются бойцы американского спецназа.

Об этом сообщает издание ERR, ссылаясь на передачу журналистских расследований «Очевидец», которая выходит на эстонском телевидении.

Тренировочную базу построили в 2014 году. В городе Тапа находится место дислокации одна из батальонных групп войск НАТО. Как отмечают журналисты ранее о размещении спецназа США в стране было неизвестно. Найти секретный объект помогли документы Пентагона, в которых значился пункт о выделении Эстонии свыше 15 миллионов долларов на нужды некоего «специфического объекта».

Журналистов «Очевидца» пустили на секретный объект при условии неразглашения его местонахождении. Полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер заявил, что в настоящее время американцы ведут тренировки на базе вместе с эстонцами. В случае наступления кризисного периода, приказы для бойцов спецназа будут отдаваться из Вашингтона.

«Спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте. То есть они подчиняются командованию американских ВС через командование в Европе», - заявил Стрингер.

Войска Североатлантического альянса присутствуют на территориях Эстонии, Латвии, Литве и Польше под командованием Великобритании, Канады, Германии и США соответственно. С 2016 года НАТО придерживается стратегии сдерживания России - в Прибалтике и Польше были размещены дополнительные батальоны. В прошлом году альянс усилил группировку на территории Литвы.