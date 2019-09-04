В Подмосковье трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила

Трехлетняя девочка выпала с балкона в подмосковном Щелкове. Ребенок находился вместе с бабушкой в квартире, расположенной на десятом этаже.

В момент ЧП малышка осталась одна в комнате. Она вышла на балкон, залезла на стоявший там стул и упала на улицу.

Девочке удалось выжить. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и живота, сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета. Сейчас малышка находится в больнице.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, проводится проверка.