В Подмосковье трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила
Девочка находилась вместе с бабушкой в квартире, но, оставшись одна в комнате, выбралась на балкон, залезла на стул и выпала на улицу.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Трехлетняя девочка выпала с балкона в подмосковном Щелкове. Ребенок находился вместе с бабушкой в квартире, расположенной на десятом этаже.
В момент ЧП малышка осталась одна в комнате. Она вышла на балкон, залезла на стоявший там стул и упала на улицу.
Девочке удалось выжить. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и живота, сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета. Сейчас малышка находится в больнице.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента, проводится проверка.