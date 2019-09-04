Британские парламентарии проголосовали за отсрочку Brexit

Палата общин Великобритании приняла проект о переносе Brexit, изначально запланированного на 31 октября текущего года.

Выход страны из состава Евросоюза отсрочен на три месяца - до 31 января. Об этом говорят результаты голосования, состоявшегося в среду в нижней палате законодательного органа. В пользу внесения изменения высказались 329 депутатов, против проголосовали 300 парламентариев.

Далее должно состояться второе чтение, если документ будет принят, его рассмотрит палата лордов.

Поправки идут вразрез с позицией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который твердо намерен вывести Соединенное Королевство из Евросоюза 31 октября, не зависимо от того, удастся ли ему добиться соглашения с Брюсселем или нет.

Он уже пообещал, что если депутаты выскажутся за отсрочку, то он распустит парламент и назначит на 15 октября досрочные выборы, пишет ТАСС.