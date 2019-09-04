Посольство РФ обескуражено призывом Болгарии не считать «освобождением» борьбу СССР с нацизмом

Посольство России в Болгарии удивилось заявлению болгарского МИД о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая должна открыться в Российском культурно-информационном центре девятого сентября.

«Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую мы девятого сентября представим на площадке нашего культурно-информационного центра, направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из них были ранее неизвестны или недавно рассекречены», - говорится в сообщении российского дипведомства на Facebook.

Отмечается, что эта выставка никак не относится к современному болгарскому внутриполитическому дискурсу и отдельным политическим силам. В посольстве обескуражены официальными заявления болгарской стороны, сделанными до ознакомления с экспозицией.

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте болгарского внешнеполитического ведомства.