Потолок в школе рухнул прямо на учеников в Омске

В одной из омских школ на голову ученицы упал только что отремонтированный потолок. Шокирующий инцидент произошел во время перемены, когда в коридоре были ученики сразу нескольких классов.

Пострадавших могло быть больше, но дети успели отскочить. У десятиклассницы диагностированы многочисленные ушибы мягких тканей, черепно-мозговая травма, а известковая пыль попала ей в глаза. Сейчас девочка находится в больнице.

«Общественность возмущена, потому что ровно год назад, 7 сентября у нас обвалился потолок и по заключению 2016 года межэтажные перекрытия требуют замены. Это дословная цитата из обследования 2016 года», - рассказала председатель родительского комитета школы Ирина Усова.

Власти города сообщили, что летом потолок обновляли. Стоимость ремонта составила почти два миллиона рублей, но под штукатуркой оказался сырой участок, где скапливается влага с крыши. На месте ЧП работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщается на сайте СУ СК РФ по Омской области.