На ВЭФ открылась интерактивная площадка Генпрокуратуры России

В среду, 4 сентября, состоялось открытие собственной интерактивной площадки Генпрокуратуры России на V Восточном экономическом форуме. В рамках работы интерактивного стенда запланирован ряд актуальных тематических мероприятий.

В первый день ведомство совместно с профильными экспертами провело три тематические сессии, рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Участники первой сессии «Особые экономические зоны» обсудили практику защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, в том числе порта Владивосток.

По решению правительства РФ на такой территории устанавливается особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения в целом.

В 2017 году совместным распоряжением генпрокурора и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики была создана межведомственная рабочая группа, на заседаниях которой рассмотрены системные проблемы, мешающие работе бизнеса в целом, и конкретные обращения предпринимателей, инвестирующих денежные средства в развитие Дальнего Востока.

Например, по результатам обсуждения вопроса необоснованного завышения таможенными органами таможенной стоимости ввозимых товаров Генпрокуратурой внесено представление в Федеральную таможенную службу России, информация о состоянии законности в данной сфере направлена в правительство РФ.

Благодаря принятым мерам в три раза сократилось количество необоснованных решений о корректировках таможенной стоимости, в пять раз - исков предпринимателей об оспаривании таких решений.

В блоке, посвященном «Особым экономическим зонам», также состоялось обсуждение форм и способов реализации органами прокуратуры надзорных полномочий в сфере возмещения задолженностей лицам, предоставляющим товары и услуги по государственным и муниципальным контрактам.

Защита прав и законных интересов предпринимателей, в том числе на своевременную оплату поставленных ими товаров выполненных работ и оказанных услуг в рамках публичных контрактов, является одним из наиболее актуальных направлений прокурорской деятельности.

Генеральной прокуратурой РФ организована работа прокуроров всех регионов по обеспечению прав хозяйствующих субъектов на своевременные расчеты с ними по исполненным публичным контрактам.

За четыре года благодаря принятым мерам прокурорского реагирования погашена задолженность перед предпринимателями в сумме почти 133 млрд. рублей, в том числе на Дальнем Востоке - порядка 10 млрд рублей.

В рамках второй сессии - «Безбарьерная среда - заместитель генпрокурора Российской Федерации Игорь Ткачев, начальник Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры Юрий Карапетян и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обсудили различные аспекты противодействия попыткам незаконного давления на бизнес, а также некоторые вопросы правоприменительной практики статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Опытом защиты бизнеса и создания безбарьерной, благоприятной среды в Китайской Народной Республике поделился заместитель генерального прокурора Верховной народной прокуратуры – прокурор автономного района Внутренней Монголии Ли Цилинь.

Инновационной сессией первого дня стала 3-я сессия - «Бизнес в цифре». В рамках нее начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Олег Инсаров и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, а также вице-президент ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративными и государственными сегментами Валерий Ермаков обсудили то, какую роль Генпрокуратура играет в реализации национальной программы «Цифровая экономика». Эта программа предусматривает внедрение современных и высокотехнологичных методов работы в деятельность органов прокуратуры, координациюправоохранительных органов с использованием цифровых технологий, а также функционирование современных автоматизированных рабочих мест на базе защищенной инфраструктуры.

К мероприятиям, связанным с цифровой трансформацией, органы прокуратуры приступили еще в 2017 году.

Создан и успешно работает экспертный совет по вопросам информационных технологий.

Все дискуссии для посетителей ВЭФ-2019 состоялись в открытом доступе. Переговоры транслировались на видеостене непосредственно на стенде, а также на ведомственном интерактивном видеосервисе «ЭФИР».