Слишком увлекся: тушивший пожары самолет едва не врезался в гору

В Сети появилось видео, на котором запечатлен опасный маневр самолета. На кадрах видно, что воздушное судно пролетает над зоной пожара, снижается, делает выброс воды и едва не врезается в гору.

Пользователей Сети видео поразило, они оставляют множество комментариев к публикации.

«Это было настолько близко, насколько это возможно!» - написал один из пользователей. «Наверное после приземления пилот поцеловал землю», - предположил комментатор. «Расслабьтесь. Работают профессионалы», - написал еще один человек, посмотревший видео.

Где был снят ролик, автор видео не сообщает.