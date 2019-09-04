Слишком увлекся: тушивший пожары самолет едва не врезался в гору
На видео попало, как воздушное судно делает сброс воды и экстремально близко приближается к возвышенности.
© Видео: Aviation Central, YouTube © Фото: Aviation Central, YouTube
В Сети появилось видео, на котором запечатлен опасный маневр самолета. На кадрах видно, что воздушное судно пролетает над зоной пожара, снижается, делает выброс воды и едва не врезается в гору.
Пользователей Сети видео поразило, они оставляют множество комментариев к публикации.
«Это было настолько близко, насколько это возможно!» - написал один из пользователей.
«Наверное после приземления пилот поцеловал землю», - предположил комментатор.
«Расслабьтесь. Работают профессионалы», - написал еще один человек, посмотревший видео.
Где был снят ролик, автор видео не сообщает.