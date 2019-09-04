Скворцова пообещала зарегистрировать «Фризиум» в кратчайшие сроки

В рамках Восточного экономического форума обсуждалось развитие здравоохранения. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что ведомство готово восстановить регистрацию препарата «Фризиум» в кратчайшие сроки.

Кроме того, Московский эндокринный завод уже закупил десять тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России. Потребность в препаратах есть у более двух тысяч детей.

Также Минздрав на своем стенде во Владивостоке представил новую четырехвалентную вакцину от гриппа. Привиться сможет каждый прямо там. Для гостей приготовили 350 доз.

Скворцова одной из первых подписала согласие на прививку. Она рассказала, что вакцина содержит не три, как раньше, а сразу четыре штамма вируса: два группы А и два группы В. К 2023 году министерство планирует окончательно заменить им существующие трехвалентные вакцины.

«Вакцина высокий иммунитет создает, при этом не имеет значимых побочных действий, поэтому она предназначена, соответственно, для ослабленных людей, людей с хроническими заболеваниями», - отметила министр.

На форуме Скворцова также рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян - до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет - у мужчин.