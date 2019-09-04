Тела 33 погибших в пожаре на судне в Калифорнии подняли со дна

В Калифорнии спасатели подняли со дна тела 33 человек, которые погибли после того, как прогулочное судно Conception затонуло у берегов острова Санта-Крус.

Как сообщает KTLA, ссылаясь на Береговую охрану США, тело одного погибшего до сих пор не найдено.

Шериф округа Санта-Барбара Кевин Хаддл заявил, что власти уже организовали процесс опознания.

В расследовании обстоятельств крушения судна участвуют агенты ФБР.

Второго сентября на судне произошел пожар. Пламя распространилось очень быстро. На судне в момент происшествия на судне находились 39 человек. Спаслись только пять из шести членов экипажа, которые были на верхней палубе и успели покинуть яхту, а пассажиры остались в горящих каютах.