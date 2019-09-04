В КБР обстреляли съемочную группу фильма с Ириной Горбачевой

В Кабардино-Балкарии неизвестный обстрелял съемочную площадку фильма «Чики». Об этом сообщил режиссер ленты Эдуард Оганесян в разговоре со «Звездой». В картине снимается актриса Ирина Горбачева.

По словам Оганесяна, пьяный мужчина вначале предупредил съемочную группу, что будет стрелять, поскольку работники сцены ему мешают, после чего открыл огонь.

«Начались выстрелы рядом с машинами, потом одна из пуль попала в машину. Следователи сказали, что около 15 выстрелов было», - сказал режиссер.

Он отметил, что никто не пострадал, повреждения получили машины. Стрелок задержан, его допрашивают. Съемки фильма продолжаются.