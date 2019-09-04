СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка

После развода с Максимом Виторганом Ксения Собчак почти не комментирует свою личную жизнь. При этом сообщения о переменах в ее семейном положении появляются очень часто. Сначала выяснилось, что Собчак собирается выйти замуж за режиссера Константина Богомолова. Теперь инсайдеры заявляют о беременности 37-летней телеведущей.

Впервые информация об интересном положении Собчак появилась после того, как поклонники заметили ее округлившийся живот в одном из проектов телеведущей. В кадре она появилась в одежде, которая подчеркнула изменения фигуры, сообщает издание StarHit.

Напомним, о романе Собчак и Богомолова фанаты заговорили в конце 2018 года. Вскоре телеведущая подтвердила скорый развод с Виторганом. С недавних пор Собчак регулярно появляется на светских мероприятиях с режиссером.

В начале августа стало известно, что пара собирается узаконить свои отношения, свадьба назначена на 13 сентября. Поклонники считают, что режиссер и телеведущая решили поспешно пожениться из-за беременности Собчак.