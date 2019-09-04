Лишение прав или договоримся: как мошенники зарабатывают на инсценировке ДТП

Депутаты Государственной думы России внесли на рассмотрение поправки в законодательство, предусматривающие введение альтернативного наказания за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия. Действующим законодательством за оставление места ДТП предусмотрено лишение прав и арест на 15 суток.

Большинство водителей, попавших в ДТП, не понимают, что произошло. Одни автовладельцы не слышат звук удара из-за шума на улице, другие забывают проверить слепые зоны.

У Любови Белучевских произошла в этом плане совершенно неординарная история. Девушке разбили на парковке фару, а заметила она это не сразу. Когда Любовь обратилась в ГИБДД, ей ответили, что виновника будут искать и если найдут, то накажут по всей строгости закона, но заодно и саму девушку.

«И получается, что если начнется разбирательство, у меня тоже заберут права. Я ведь тоже покинула место ДТП, а мне машина эта нужна, я просто пошла, заклеила фару и езжу теперь так», - сказала Любовь.

Сколько не говори, что не заметил, как зацепил машину и уехал, в полиции ответят - сбежал. Закон наказывает одинаково, и не имеет значение, осталась ли царапина на бампере, или сам бампер вместе с капотом оторван напрочь. За то, что водитель скрылся с места ДТП, предусмотрена ответственность в виде лишения прав 15 суток ареста.

«Суды в основном лишают прав на год. Для многих водителей, особенно тех, кто зарабатывает деньги с помощью баранки, это катастрофа. В результате люди умоляют в судах их посадить, арестовать, но только не лишать прав. К сожалению, суды на это редко соглашаются», - рассказывает член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.

Оставление места ДТП - одна из самых распространенных статьей, за нарушение которой российские водители лишаются прав. Строгостью закона пользуются и мошенники. Злоумышленники ищут припаркованную машину, делают царапины на своем и чужом бампере, фотографируют и ждут, когда жертва уедет.

После этого водителей можно шантажировать потерей прав, или заработать на страховке. Юристы говорят, что самый верный способ борьбы с мошенниками - вызов полиции.

«Было оставление места происшествия, не было оставления места происшествия, пускай разбирается полиция. Вызвали полицию, ждем и наблюдаем, как мошенники скрываются», - рассказал адвокат Сергей Радько.

Выезжая с парковки, необходимо на сто процентов убедиться, что на машине нет новых повреждений. Законопроект о смягчении ответственности для тех, кто уехал с места незначительной аварии пока готовится к рассмотрению в Госдуме. Однако пока еще даже не до конца определено, какое ДТП считать незначительным.