В Нижнем Новгороде врачи извлекли 6 килограммов яиц из питона

В нижегородском госпитале «Зоозащита-НН» на стол хирургов попал питон по кличке Альбина, она не могла отложить яйца два месяца. Ветеринарным врачам пришлось пригласить серпентолога, чтобы помочь змее.

© nnzoozashita, Вконтакте

Обычно питоны раз в шесть месяцев откладывают неоплодотворенные яйца, однако у 11-летней змеи Альбины этого сделать не получилось.

«Если бы не вмешались и не провели операцию, яйца внутри змеи мумифицировались бы и начали гнить», - рассказал NN.RU главврач ветеринарного госпиталя Дмитрий Тарелкин.

Медики пригласили для консультации специалиста по змеям, который заявил о необходимости оперативного вмешательства. Кесарево сечение бригада хирургов проводила в присутствии анестезиолога и серпентолога. Операция продолжалась шесть часов, питон находился под газовым наркозом. Ветеринарные медики извлекли шесть килограммов яиц.

© nnzoozashita, Вконтакте

Послеоперационный период у змеи проходит без осложнений. И она уже вернулась домой - на выставку экзотических животных.