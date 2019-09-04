Украина выступила за возвращение российских наблюдателей в Донбасс

Украинская сторона выступила за возобновление работы российских наблюдателей на юго-востоке Украины в составе Совместного центра по контролю перемирия. Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы.

Она заявила о нарушении режима тишины и увеличении количества обстрелов за последние 14 дней. В случившемся Олифер обвинила защитников народных республик Донбасса.

«Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон», - написала она на своей странице в Facebook.

Третьего сентября советники лидеров РФ, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине в «нормандском формате». Россию на встрече представил помощник российского президента Владислав Сурков. Со стороны Киева присутствовали министр иностранных дел Украины и помощник украинского лидера Андрей Ермак.