Заворотнюк не опровергла слухи об онкологическом заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Издание заявило, что голос Заворотнюк по телефону звучал «хрипло, как у очень больного человека». Актриса не стала отвечать на вопрос о проблемах со здоровьем. Журналисты «Комсомольской правды» спросили, сможет ли она в настоящее время принять участие в каком-нибудь мероприятии.

«Нет, пока нет», - сказала Заворотнюк и положила трубку.

Ранее средства массой информации сообщили, что после того, как артистка родила третьего ребенка, врачи у нее обнаружили рак мозга. Заворотнюк отменила спектакли в театре, но концертный директор актрисы Стас Христов опроверг все подобные слухи.