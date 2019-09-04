Заворотнюк не опровергла слухи об онкологическом заболевании
Ранее СМИ сообщили, что врачи обнаружили у нее рак мозга.
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».
Издание заявило, что голос Заворотнюк по телефону звучал «хрипло, как у очень больного человека». Актриса не стала отвечать на вопрос о проблемах со здоровьем. Журналисты «Комсомольской правды» спросили, сможет ли она в настоящее время принять участие в каком-нибудь мероприятии.
«Нет, пока нет», - сказала Заворотнюк и положила трубку.
Ранее средства массой информации сообщили, что после того, как артистка родила третьего ребенка, врачи у нее обнаружили рак мозга. Заворотнюк отменила спектакли в театре, но концертный директор актрисы Стас Христов опроверг все подобные слухи.