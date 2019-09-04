Синоптик объяснил, чем обернется для России глобальное потепление

На территории России потепление климата составляет 0,45 градусов за каждые десять, что примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, наибольшая скорость роста среднегодовой температуры отмечается на побережье Северного Ледовитого океана, особенно в азиатской части России. Специалист рассказал, что в отличие от глобальной ситуации на Земле, где наблюдается приостановка роста средней приземной температуры, изменение климата России можно охарактеризовать как продолжающееся потепление.

«Причина потепления климата - это вклад антропогенного роста атмосферной концентрации парниковых газов - температурный тренд, который с середины 20 века стал доминировать над климатической памятью, обусловленной в первую очередь активностью солнца», - сказал он.

Тишковец подчеркнул, что потепление климата России в 21 веке заметно превышает среднее глобальное потепление, причем наибольший рост приземной температуры ожидается предстоящей зимой. Эксперт предполагает, что в наступающем холодном сезоне ожидается зима, подобная европейской.

Потепление, считает синоптик, продолжит усиливаться к северу страны, достигая максимального значения в Арктике. Тем не менее для приземной температуры воздуха, несмотря на повышение ее в среднем, в отдельных случаях в середине, а в некоторых случаях и в конце 21 века может отмечаться понижение даже по отношению к базовому периоду, что связано с собственной изменчивостью климата.