В московском метро запустили поезд, посвященный 80-летию ВДНХ

В столичной подземке запустили поезд, посвященный 80-летнему юбилею Выставке достижений народного хозяйства.

Тематический состав будет курсировать по Кольцевой линии в течение полугода. За это время в нем проедут более трех миллионов человек.

Пассажиры праздничного поезда смогут узнать много интересных фактов о павильонах и визитных карточках ВДНХ, например, о фонтане «Дружба народов» или знаменитой скульптуре «Рабочий и колхозница». Отдельный вагон состава посвящен центру «Космонавтика и авиация».