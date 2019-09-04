Во всех регионах России создадут общественные штабы наблюдения за выборами
В них будут состоять журналисты, блогеры, а также представители разных молодежных организаций.
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Общественные штабы для наблюдения за выборами будут созданы во всех регионах страны. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точенов на специальном круглом столе, посвященном контролю в единый день голосования.
Участниками таких штабов станут журналисты, блогеры, представители различных молодежных организаций.
Точенов отметил, что избирательный процесс активно развивается, в том числе благодаря новым технологиям. В настоящее время обсуждается система электронного голосования, когда голос жителя учитывается именно в его регионе проживания, независимо от того, где он проголосовал.