Во всех регионах России создадут общественные штабы наблюдения за выборами

Общественные штабы для наблюдения за выборами будут созданы во всех регионах страны. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точенов на специальном круглом столе, посвященном контролю в единый день голосования.

Участниками таких штабов станут журналисты, блогеры, представители различных молодежных организаций.

Точенов отметил, что избирательный процесс активно развивается, в том числе благодаря новым технологиям. В настоящее время обсуждается система электронного голосования, когда голос жителя учитывается именно в его регионе проживания, независимо от того, где он проголосовал.