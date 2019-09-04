Топилин оценил вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе, в ближайшие несколько лет вопрос решен не будет. Об этом заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин на полях Восточного экономического форума.

«Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967-1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива», - приводит слова министра ТАСС.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что главными условиями для перехода на четырехдневную рабочую неделю являются повышение доходов и рост производительности труда. При этом министр не стал говорить о возможных сроках сокращения рабочей недели.

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев, когда выступал на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в мир в будущем будет работать четыре дня в неделю.

В августе Федерация независимых профсоюзов РФ направила в Министерство труда предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней при сохранении заработной платы. Медведев дал поручение министерству до 30 сентября изложить свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом он отметил, что переход должен сопровождаться сохранением уровня заработных плат, а также ростом производительности труда.