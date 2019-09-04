«Будто она царь и бог» - водитель о конфликте с «Красой Росгвардии»

Водитель автомобиля Дмитрий, наехавший на победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, оправдался за свое поведение.

Он заявил, что она сознательно шла на конфликт с ним. Мужчина уверен, что женщина вместе с ребенком должна была уступить ему дорогу на парковке.

«Я руль вправо чуть-чуть поворачиваю - она встает на пути автомобиля, пытаюсь влево - она передо мной опять же встает. Пытался объехать - она мне по зеркалу ударила», - приводит слова водителя издание «Ура.ру».

Ранее сотрудник Росгвардии выложила в Интернет кадры с камер наружного наблюдения. На них видно, как требовавший уступить дорогу автомобилист задел девушку, шедшую с ребенком, а после вышел из машины и стал с ней ругаться. Инцидент произошел возле местного Торгового центра «Мегаполис». Барышня заявила, что машина задела ее ягодицы, и она ударилась рукой о боковое зеркало.

Дмитрий же утверждает, что не наезжал на женщину, но сказал, что мог быть груб с ней. Он признался, что поведение девушки его задело.