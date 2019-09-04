Катафалк с покойником внутри вспыхнул в Нижнем Новгороде: видео

В Нижнем Новгороде воспламенился катафалк с умершим человеком.

Как рассказали НИА Нижний Новгород в региональном ГУ МЧС РФ, сообщение о возгорании ПАЗа, который служил катафалком, поступило в 12.14 по местному времени. В транспортном средстве в это время находилось тело мужчины, которое готовили к погребению.

К месту инцидента прибыли сотрудники пожарной службы. К этому времени пламя перекинулось на машины Nissan и Toyota, которые тоже обгорели. В 13.39 пожар был ликвидирован.

В ведомстве отметили, что огонь не затронул тело умершего.

Происшествие случилось на улице Сурикова в Советском районе. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.